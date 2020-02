Ramsay gen sante : Résultat net semestriel à l'équilibre

(CercleFinance.com) - Ramsay-Générale de Santé annonce au titre de son semestre clos fin décembre 2019 un résultat net part du groupe à l'équilibre selon les nouvelles normes IFRS, mais positif à 11,4 millions d'euros hors incidence IFRS 16.



Publié sur base des nouvelles normes IFRS, l'EBE a plus que doublé (+121,7%) à 272,9 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 44,4% à 1.934,5 millions, et en progression de 3% à périmètre et taux de change constants.



'Dorénavant, la diversité et la complémentarité de nos métiers et de nos géographies en Europe nous rendent vraiment confiant dans l'avenir', affirme Pascal Roché, le directeur général du groupe d'hospitalisation privé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RAMSAY GEN SANTE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok