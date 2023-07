Rallye : Le gendarme de la Bourse requiert 27,5 millions d'euros d'amende contre Rallye

(BFM Bourse) - L'Autorité des marchés financiers a requis cette amende contre la maison-mère de Casino pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 27,5 millions d'euros d'amende contre Rallye, la maison-mère de Casino, et son dirigeant pour "manipulation de marchés" en raison de "diffusion d'informations fausses ou trompeuses" sur sa dette en 2018 et 2019.

La représentante du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) reproche à Rallye d'avoir "rassuré artificiellement" les investisseurs entre mars 2018 et mai 2019 en disant que l'entreprise disposait de financements alors que des conditions suspensives s'appliquaient à ces lignes de crédit et pouvaient donc entraîner leur indisponibilité partielle. Rallye était sous forte pression des investisseurs sur sa dette et a fini en 2019 par demander son placement en procédure de sauvegarde.

"Une dissimulation inédite"

La représentante du Collège de l'AMF a dénoncé au cours d'une séance de la commission des sanctions de l'Autorité "une dissimulation inédite", avec "des facteurs de gravité et d'intention très forts" qui ne souffrent "d'aucune circonstance à décharge".

25 millions d'euros sont réclamés à Rallye et 2,5 millions à Franck Hattab, son directeur général.

Criblée de près de trois milliards d'euros de dette, dont une grande partie garantie sur les actions de sa filiale Casino, Rallye n'a cessé d'assurer aux marchés durant la période que sa situation de liquidité était "solide" ou "très solide" alors qu'elle était, selon le rapporteur de l'affaire, "extrêmement fragile".

Le remboursement de la dette étant l'enjeu principal sur Rallye durant ces quinze mois, ses publications ont manipulé le marché en participant à fixer le prix de l'action "à un niveau supérieur à ce qui aurait été en absence de diffusions d'informations fausses et trompeuses" selon le rapporteur.

Rallye est la holding par laquelle Jean-Charles Naouri contrôle le distributeur Casino, qui tente depuis plusieurs semaines de survivre à ses colossales dettes.

La commission des sanctions rendra sa décision dans plusieurs semaines.

(avec AFP)

J. M. - ©2023 BFM Bourse