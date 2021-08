Qualcomm inc : Canaccord Genuity relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a relevé jeudi son objectif de cours sur Qualcomm, qu'il porte de 200 à 225 dollars, après une 'conversation au feu' avec Cristiano Amon, le directeur général du groupe, lors d'une récente conférence.



'Avec une demande mondiale pour les smartphones qui repart à la hausse, des contraintes d'approvisionnement qui se dissipent et une activité de semi-conducteurs à fortes marges (QCT) qui décolle, Qualcomm est bien positionné pour profiter du cycle d'investissement à long terme dans la 5G', estime le broker canadien.



Avec l'avènement de la 5G, Canaccord dit anticiper de 'solides' résultats jusqu'à l'exercice 2022, la vigueur des activités IoT (Internet des objets) et automobiles étant - selon lui - également appelée à soutenir la croissance et les marges du groupe technologique.



