Qualcomm inc : BPA ajusté plus que doublé au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté plus que doublé (+115%) en comparaison annuelle à 2,18 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2020-21, soit 1,90 dollar par action, BPA dépassant l'estimation moyenne des analystes.



Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel augmenter de 113% à 2,53 milliards de dollars, pour des revenus trimestriels en hausse de 52% à 7,92 milliards.



Expliquant avoir profité d'une demande soutenue pour les smartphones au niveau mondial, Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 1,55 et 1,75 dollar, ainsi que des revenus entre 7,1 et 7,9 milliards pour le trimestre en cours.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

