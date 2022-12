Qualcomm inc : Atteint un débit de 7,3 Gbit/s avec Ericsson

(CercleFinance.com) - Telstra, Ericsson et Qualcomm Technologies ont annoncé aujourd'hui une nouvelle référence de vitesse de téléchargement 5G mmWave, avec un débit 7,3 Gbit/s réalisée sur le réseau commercial de Telstra, dans le Queensland, en Australie.



Iskra Nikolova, responsable du réseau et de l'infrastructure de Telstra, a indiqué que cette performance constituait ' un bond significatif ' par rapport à la précédente référence de 5,9 Gbps fixée en février 2022.



' L'amélioration des vitesses de téléchargement maximales se traduit directement par une amélioration de la capacité du réseau, ce qui profite à tous les clients de Telstra ', a ajouté la responsable.





