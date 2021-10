Prodware : Stifel reste à 'achat', réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Prodware en raison d'une décote sur le titre qu'il juge sévère, Stifel réduit son objectif de cours à 10,54 euros, contre 11,5 euros précédemment.



Le broker souligne que la société informatique a publié des résultats semestriels qui ont illustré les pressions sur les marges alors que le modèle d'activité évoluait vers les revenus SaaS (software as a service).



'Le risque de bilan devient un problème alors que nos nouvelles estimations nous conduisent à anticiper une rupture des covenants', prévient Stifel, qui estime un ratio de levier à 3,3 fois pour 2021, au-dessus du covenant de 2,5 fois.



