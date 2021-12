Prodware : L'OPA démarre le 23 décembre

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Prodware, déposée par Banque DeGroof Petercam pour le compte de la SAS Phast Invest, sera ouverte du 23 décembre 2021 au 28 janvier 2022 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 8,80 euros par action, la totalité des actions non détenues par Phast Invest, seule et de concert, soit 4.371.268 actions existantes déjà émises et un maximum de 93.420 actions susceptibles d'être émises.



L'offre publique sera caduque si l'initiateur ne détient pas, seul ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, à la clôture de l'offre, un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%.



