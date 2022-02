Prodware : 3,66 millions d'actions apportées à l'OPA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 28 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Phast Invest visant les actions Prodware au prix unitaire de 8,80 euros par action, elle a reçu en dépôt 3.661.142 actions.



Au total, le concert composé de Phast Invest et de ses dirigeants et actionnaires historiques, détient ainsi 6.646.481 actions Prodware représentant 8.045.418 droits de vote, soit 85,78% du capital et au moins 85,15% des droits de vote de cette société.



La condition minimale requise étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de sa réouverture.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.