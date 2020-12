Postnl : Pénalisé par une baisse d'objectif d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actions de l'opérateur postal néerlandais PostNL sont en repli ce matin alors qu'UBS a réduit son objectif de cours de 3,2 euros à 3,1 euros, tout en maintenant un conseil à 'achat' sur le titre. Les actions de PostNL sont en baisse de 1,5%, sous-performant l'indice de référence AEX, qui augmenté de 0,2%.

Cette baisse intervient après que le cours de l'action PostNL ait rebondi de plus de 80 % au cours des six derniers mois.



La semaine dernière, les analystes de Berenberg ont abaissé la note de l'action de 'achat' à 'conserver', affirmant qu'ils préfèrent désormais les opérateurs ayant une plus grande exposition au commerce électronique et de meilleurs profils géographiques.



Début novembre, PostNL a fait état d'une augmentation plus faible que prévu des volumes traités au cours du troisième trimestre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.