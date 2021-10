Pfizer : Une dose supplémentaire recommandée par l'EMA

(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments humains de l'EMA (CHMP) a conclu qu'une dose supplémentaire des vaccins COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) et Spikevax (Moderna) peut être administrée aux personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, au moins 28 jours après leur deuxième dose.



La recommandation intervient après que des études ont montré qu'une dose supplémentaire de ces vaccins augmentait la capacité de produire des anticorps contre le virus qui cause la COVID-19 chez les patients transplantés d'organes dont le système immunitaire était affaibli.



' Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe que la capacité de produire des anticorps chez ces patients protège contre la COVID-19, on s'attend à ce que la dose supplémentaire augmente la protection au moins chez certains patients ' indique l'EMA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel