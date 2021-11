Pfizer : Signe un accord de licence avec MPP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et le Medicines Patent Pool (MPP), un organisme de santé publique soutenu par les Nations Unies qui travaille à accroître l'accès aux médicaments vitaux pour les pays à revenu faible, ont annoncé la signature d'un accord de licence pour le candidat de traitement antiviral oral COVID-19 de Pfizer (le PF-07321332), qui est administré en association avec le ritonavir à faible dose.



L'accord permettra au MPP de faciliter la production et la distribution supplémentaires de l'antiviral expérimental, en attendant l'autorisation ou l'approbation réglementaire, en accordant des sous-licences aux fabricants de médicaments génériques, dans le but de faciliter un meilleur accès à la population mondiale.



Selon les termes de l'accord, les fabricants de médicaments génériques qualifiés du monde entier qui se voient accorder des sous-licences seront en mesure de fournir le PF-07321332 en association avec le ritonavir dans 95 pays, couvrant jusqu'à environ 53% de la population mondiale.



Pfizer ne recevra pas de redevances sur les ventes dans les pays à faible revenu et renoncera en outre aux redevances sur les ventes dans tous les pays couverts par l'accord.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.