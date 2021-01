Pfizer : Signature d'un contrat avec ImaginAb

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer se lance dans le domaine des cellules du système immunitaire grâce à un accord de licence et de fourniture avec ImaginAb, un fournisseur d'agents d'imagerie immuno-oncologique basé à Los Angeles.



Le contrat de licence pluriannuel et non exclusif portera sur la fourniture d'un agent immuno-TEP CD8, qui peut être utilisé pour imager les cellules T CD8 chez les patients atteints de cancer dans le cadre d'essais cliniques.



Les cellules T CD8 permettent d'identifier plus rapidement l'efficacité des médicaments, de réduire la durée des essais cliniques, de diminuer les coûts et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies, ont déclaré les entreprises.



Dans le cadre de l'accord, ImaginAb fournira également un soutien technique, clinique et réglementaire à Pfizer, en recevant des droits de licence et des paiements pour la fabrication et d'autres aides.



Cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'alliance annoncée entre les entreprises en 2019. Ses conditions financières n'ont pas été divulguées.



