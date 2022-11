Pfizer : Résultats positifs de phase 3 pour le vaccin RSV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats trimestriels, Pfizer a publié mardi des conclusions positives pour son étude de phase 3 concernant son candidat vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial (RSV) chez le nourrisson.



D'après les données dévoilées par le groupe américain, ce candidat vaccin a atteint son critère d'évaluation principal en affichant une efficacité de 81,8% au cours des 90 premiers jours des bébés.



L'étude a recruté environ 7400 femmes enceintes, auxquelles a été administrée une dose unique du produit. L'essai - conduit dans 18 pays - a ensuite consisté à suivre la santé de leurs enfants pendant une durée comprise entre un et deux ans.



Sur la base des recommandations de son comité externe indépendant et en accord avec la FDA, Pfizer a décidé de mettre fin au recrutement de l'étude et de préparer une demande d'enregistrement du vaccin, qui sera déposée avant la fin de l'année.



La bronchiolite liée à une infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) est l'une des premières causes d'hospitalisation chez les nourrissons, avec des conséquences qui peuvent parfois s'avérer mortelles.



Il n'existe pour l'instant aucun vaccin contre la maladie, ni aucun traitement officiel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.