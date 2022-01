Pfizer : Résultats positifs autour du vaccin Prevnar 20

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce aujourd'hui les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3 décrivant l'innocuité et l'immunogénicité du Prevnar 20 (vaccin pneumococcique à 20-valent, c'est-à-dire efficace contre 20 sérotypes) chez 570 adultes âgés de 65 ans et plus, aussi bien lorsqu'il est administré en même temps que le vaccin anti-Covid de Pfizer qu'avec un placebo.



'Ces nouvelles données d'innocuité et d'immunogénicité fournissent des preuves supplémentaires du potentiel que représente l'administration simultanée de Prevnar 20 et du vaccin Covid de Pfizer, ce qui permettra de réduire le nombre de visites que les adultes effectueront au cabinet de leur médecin ou à la pharmacie', explique Kathrin U. Jansen, vice-présidente principale et responsable de la R&D des vaccins chez Pfizer.







