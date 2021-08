Pfizer : Résultats cliniques positifs en dermatologie

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi des résultats positifs d'une étude clinique de phase III pour sont traitement expérimental de la dermatite atopique modérée à sévère, plus connue sous le nom d'eczéma.



L'étude, précise le laboratoire américain dans un communiqué, a non seulement atteint son objectif principal, à savoir une supériorité statistiquement supérieure au Dupixent de Sanofi-Aventis, mais aussi ses critères d'évaluation secondaires.



A la différence du Dupixent, qui doit être administré en stylo ou seringue préremplis, l'Abrocitinib est un comprimé oral qui peut être pris quotidiennement.



