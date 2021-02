Pfizer : Obtient une prolongation de brevet pour l'Ibrance

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce aujourd'hui que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a émis un certificat d'extension de la durée des brevets américains (PTE) pour l'Ibrance (palbociclib).



Le certificat prolonge la durée du brevet de plus de quatre ans, jusqu'au 5 mars 2027, précise le laboratoire.



Ibrance est un régulateur du cycle cellulaire prescrit dans le cadre du traitement de certains cancers.





