Pfizer : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce l'arrivée de David M Denton en tant que directeur financier (CFO) et vice-président exécutif à compter du 2 mai. Il sera membre de l'équipe de direction du groupe de santé et relèvera du PDG Albert Bourla.



David M Denton rejoindra Pfizer après avoir travaillé chez Lowe's Companies, chaine de distribution spécialisée dans la rénovation résidentielle où il a occupé les postes de directeur financier et de vice-président exécutif.



Il succède à Frank D'Amelio, directeur financier et vice-président exécutif, qui a récemment annoncé son intention de quitter Pfizer après une carrière de 15 ans, mais qui restera en place pendant une période de transition.



