Pfizer : La FDA autorise le vaccin de rappel bivalent

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé mercredi avoir autorisé les deux vaccins de rappel bivalents contre le Covid-19 mis au point par Moderna d'un côté et Pfizer-BioNTech de l'autre.



Dans un communiqué, l'agence sanitaire indique avoir approuvé l'utilisation des deux vaccins en doses de rappel dans un délai d'au moins deux mois suivant la précédente administration du vaccin.



Ces vaccins bivalents contiennent de l'acide ribonucléique messager (ARNm) qui cible deux variants du coronavirus, le virus initial du SARS-CoV-2, ainsi que le variant Omicron.



Le vaccin de Moderna a été autorisé à partir de 18 ans et celui de Pfizer-BioNTech chez les individus âgés d'au moins 12 ans.



