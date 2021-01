Pfizer : La FDA approuve une nouvelle indication du Xalkori

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande de nouvelle indication (sNDA) pour le Xalkori (crizotinib) pour le traitement de certains lymphomes anaplasiques systémiques à grandes cellules (ALCL) récidivants ou réfractaires, chez les enfants de plus de 1 an et les jeunes adultes.



L'ALCL est une forme rare de lymphome non hodgkinien (LNH) et représente environ 30% des cas de LNH chez les jeunes.



'Xalkori offre une nouvelle option de traitement significative pour les jeunes patients atteints d'ALCL récidivante ou réfractaire ALK-positive', a déclaré Chris Boshoff, directeur du développement oncologie chez Pfizer Global Product Development.



Si les personnes atteintes d'ALCL ALK-positif répondent généralement bien à la chimiothérapie et connaissent une rémission à long terme, il est nécessaire de développer des approches alternatives pour traiter certains patients en rechute, explique Pfizer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.