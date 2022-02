Pfizer : L'EMA se penche sur de potentiels effets du vaccin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui que le PRAC, son comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques, examinait divers cas d'irrégularités menstruelles qui pourraient potentiellement avoir un lien avec les vaccins à ARNm contre la Covid-19.



Des cas de saignements menstruels abondants et d'absence de menstruations (aménorrhée) ont été rapportés après la vaccination avec les sérums de Pfizer (Comirnaty) et Moderna (Spikevax).



Le comité avait précédemment analysé les rapports de troubles menstruels et avait conclu à l'époque que les preuves n'étayaient pas un lien de causalité entre ces vaccins et les troubles menstruels.



Au vu des rapports spontanés de troubles menstruels avec les deux vaccins et des résultats de la littérature, le PRAC a décidé d'évaluer plus avant les occurrences de règles abondantes ou d'aménorrhée après la vaccination.



À ce stade, aucun lien de causalité entre les vaccins COVID-19 et les déclarations de règles abondantes ou d'aménorrhée n'a été démontré, précise l'EMA qui communiquera sur le sujet 'dès que de plus amples informations seront disponibles'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.