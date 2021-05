Pfizer : L'EMA évalue la vaccination Covid chez les 12-15 ans

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui débuter l'évaluation de la vaccination avec Comirnaty (le vaccin contre la Covid de Pfizer-BioNTech) chez les jeunes de 12 à 15 ans.



Le Comirnaty est actuellement autorisé chez les personnes âgées de 16 ans et plus.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA va procéder à une évaluation accélérée des données soumises par Pfizer-BioNTech, comprenant notamment les résultats d'une vaste étude clinique en cours impliquant des adolescents à partir de 12 ans, afin de décider de recommander ou non l'extension d'indication.



L'avis du CHMP sera ensuite transmis à la Commission européenne, qui rendra une décision finale juridiquement contraignante applicable dans tous les États membres de l'UE.



