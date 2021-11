Pfizer : L'EMA étudie les données sur le Paxlovid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) indique examiner actuellement les données disponibles sur le Paxlovid, un traitement oral développé par Pfizer contre le Covid.



Cet examen de l'EMA pourra aider les autorités nationales à décider d'une utilisation précoce en situation d'urgence, avant une éventuelle mise sur le marché.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA examinera les données d'une étude comparant l'effet de Paxlovid à celui d'un traitement fictif (placebo) chez des patients non hospitalisés atteints de COVID-19 léger à modéré qui présentaient un risque élevé d'évolution vers une maladie grave.



Les résultats préliminaires indiquent que Paxlovid a réduit le risque d'hospitalisation ou de décès par rapport au placebo lorsque le traitement était administré dans les 3 ou 5 jours suivant le début des symptômes.



Le CHMP examinera également les données portant sur la qualité et la sécurité du médicament.



