Pfizer : Fin d'une étude clinique de phase III

(CercleFinance.com) - L'américain Pfizer et l'allemand Merck ont annoncé vendredi avoir décidé de mettre fin à des essais cliniques de phase III visant à évaluer l'efficacité de leur anticorps monoclonal, l'avelumab, dans le traitement du carcinome squameux de la tête et du cou.



Les deux groupes biopharmaceutiques expliquent avoir décidé de se plier à la recommandation d'un comité indépendant, pour lequel les tests ont peu de chance de démontrer une amélioration significative de la survie des patients sans progression de la maladie, soit le critère principal de l'étude.



