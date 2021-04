Pfizer : Étudie les propriétés contraceptives du relugolix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Myovant Sciences et Pfizer ont annoncé aujourd'hui le début des tests sur les participantes à une étude de phase III évaluant l'efficacité contraceptive du comprimé relugolix combinant relugolix (40 mg), estradiol (1,0 mg) et noréthindrone acétate (0,5 mg) chez les femmes en bonne santé âgées de 18 à 35 ans.



'Les données de cette étude de phase III fourniront des informations importantes aux patients et aux prestataires de soins de santé lorsqu'ils prendront des décisions de traitement pour les femmes atteintes d'endométriose et de fibromes utérins', a déclaré James Rusnak, vice-président principal chez Pfizer.



Le Relugolix est en effet aussi en cours d'examen par la FDA des États-Unis pour le traitement des femmes atteintes de fibromes utérins, avec une décision attendue d'ici la date d'action cible du 1er juin 2021.



La soumission d'une nouvelle demande de médicament pour le traitement de la douleur modérée à sévère associée à l'endométriose est aussi prévue au cours du premier semestre 2021, annonce Pfizer.





