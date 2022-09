Pfizer : Des avancées dans le traitement contre l'alopécie

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi que les autorités sanitaires américaines et européennes avaient accepté d'évaluer sa demande d'enregistrement du ritlecitinib, un traitement expérimental contre l'alopécie, une maladie qui se caractérise par une chute de cheveux.



Le groupe biopharmaceutique précise que l'acceptation de la FDA concerne l'utilisation du médicament chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans touchés par l'alopecia areata, une pathologie connue vulgairement sous le terme de pelade et qui se manifeste par une perte brutale des cheveux.



La décision finale de la FDA est attendu dans le courant du deuxième trimestre 2023.



Quant à l'Agence européenne du médicament (EMA), elle a prévu de se pencher sur le dossier dans la même indication avec une décision prévue au quatrième trimestre 2023, poursuit le laboratoire.



