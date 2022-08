Pfizer : A finalisé une demande à l'EMA pour le vaccin Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir finalisé une soumission à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour une dose de rappel d'un vaccin bivalent COVID-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5 pour les personnes âgées de 12 ans et plus.



Les données précliniques ont montré qu'une dose de rappel du vaccin bivalent adapté Omicron BA.4/BA.5 de Pfizer et BioNTech a généré une forte réponse d'anticorps neutralisants contre les variantes Omicron BA.1, BA.2 et BA.4/BA.5, ainsi que contre la souche originale de type sauvage.



Les sociétés ont également fourni des données sur l'innocuité provenant d'essais cliniques évaluant plusieurs candidats vaccins adaptés aux variantes en fonction de variantes antérieures préoccupantes (p. ex., variantes Alpha, Beta et Delta).



Pfizer et BioNTech ont également déposé une demande auprès de l'EMA pour le vaccin bivalent contre la COVID-19 adapté à Omicron BA.1 en juillet, qui est actuellement en cours d'examen par l'Agence.



