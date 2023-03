Pfizer : 43 milliards de dollars pour acquérir Seagen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et Seagen ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitif en vertu duquel Pfizer va faire l'acquisition de Seagen.



Cette société de biotechnologie, qui découvre, développe et commercialise des médicaments anticancéreux, va être rachetée sur la base d'un prix de 229 dollars l'action en numéraire, soit une valeur d'entreprise totale de 43 milliards de dollars.



Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction à l'unanimité.



'L'oncologie reste le principal moteur de croissance de la médecine mondiale, et cette acquisition renforcera la position de Pfizer et contribuera à la réalisation des objectifs financiers de Pfizer à court et à long terme', a commenté le Dr Albert Bourla, le PDG de Pfizer.



Seagen prévoit de générer environ 2,2 milliards de dollars de revenus en 2023, soit une croissance de 12% d'une année sur l'autre, grâce à ses quatre médicaments en ligne, aux redevances et aux accords de collaboration et de licence.



Pfizer estime que Seagen pourrait contribuer à hauteur de plus de 10 milliards de dollars de revenus ajustés au risque à horizon 2030, en apportant une croissance potentielle significative au-delà de 2030.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.