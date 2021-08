Patrimoine et comm : Prédica sous les 25% des votes

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 10 août 2021, la société Prédica (contrôlée par Crédit Agricole SA) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 août 2021, le seuil de 25% des droits de vote de la société Patrimoine et Commerce et détenir 20,33% du capital et 24,63% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une modification du nombre total de droits de vote de la société Patrimoine et Commerce.



