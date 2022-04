Patrimoine et comm : Invest Securities maintient sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que Patrimoine & Commerce a publié des loyers bruts au 1er trimestre 2022 en hausse de +3,2% sur un an à 11,3 ME.



' Hors effet de base lié à la crise sanitaire, la croissance organique est restée légèrement positive (+0,8%). La contribution positive de l'indexation suggère néanmoins un impact légèrement négatif des relocations et/ou de la vacance ' indique Invest Securities.



' Le premier trimestre a, en outre, été marqué par des acquisitions (26,1mE) qui affichent un rendement élevé de 7,2%, conforme à l'objectif de la société ' rajoute le bureau d'analyses.



Sa perception du risque et ses prévisions restants inchangées Invest Securities maintient son objectif de cours de 19,5E et sa recommandation à Achat.



