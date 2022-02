Ose immuno : Un composé d'OSE Immuno bientôt testé comme traitement anti-rejet aux Etats-Unis par Veloxis

(BFM Bourse) - Détenteur des droits de la molécule FR104 mise au point par OSE, Veloxis Pharmaceuticals a reçu le feu vert des autorités américaines à un essai clinique. Selon l'accord de licence (limité aux indications relatives aux transplantations d'organes) cela déclenche un paiement d'étape de 5 millions d'euros en faveur de la biotech nantaise.

Pas épargné par la brusque correction des valeurs de croissance, dont le secteur biotech a notamment fait les frais, le titre OSE Immuno vient de perdre 22% en moins d'un mois. Mais la société nantaise de biotechnologies démontre à nouveau qu'elle peut compter sur la dynamique de son portefeuille propre pour réveiller l'intérêt du marché : l'annonce d'un jalon franchi par son partenaire Veloxis sur le VEL-101 (appelé FR104 dans les travaux d'OSE) est saluée par un rebond de 6,59% à 8,74 euros - d'autant qu'il y a un versement d'étape à la clé.

La société danoise Veloxis Pharmaceuticals, qui appartient désormais au conglomérat japonais Asahi Kasei (présent dans la chimie et les hautes technologies), a obtenu le feu vert de la Food & Drug Administration (FDA), l'Agence américaine du médicament, au lancement d'un essai clinique évaluant VEL-101 en tant que traitement préventif du rejet d’organe chez les patients ayant reçu une transplantation d’organe solide. Conformément à l'accord de licence conclu en avril 2021, l'acceptation de cette demande déclenche le versement d’un paiement d’étape de 5 millions d’euros de Veloxis Pharmaceuticals à OSE Immunotherapeutics. Veloxis avait déjà versé 7 millions d'euros à la signature et le total des paiements potentiels supplémentaires dépasse 300 millions d’euros, sans compter des redevances sur les ventes le cas échéant.

OSE Immuno (issue de la fusion entre les deux biotechs tricolores Effimune et OSE Pharma) rappelle en outre que l'accord confère à Veloxis les droits mondiaux pour les indications de transplantations, mais qu'elle conserve l'intégralité des droits dans le domaine des maladies auto-immunes, où la firme espère prochainement lancer un essai de phase 2 (étape intermédiaire des essais cliniques).

Changement de compartiment en Bourse

"Nous remercions Veloxis Pharmaceuticals, Inc. pour cette première étape clé qui démontre l’engagement et la confiance de notre partenaire vis-à-vis du potentiel de cet antagoniste CD28 first-in-class à devenir un traitement immunosuppresseur innovant. Elle marque aussi un jalon majeur dans le développement du produit dans la transplantation. Le paiement associé à cette étape, en ligne avec notre business model, renforce notre trésorerie pour faire progresser notre portefeuille en immuno-oncologie et immunité & inflammation" a expliqué Dominique Costantini, directrice générale d’OSE Immunotherapeutics et fondatrice d'OSE Pharma.

En parallèle, l'entreprise a annoncé qu'elle faisait partie des sociétés promues au sein du marché réglementé, en passant du compartiment C au compartiment B, ce dernier comprenant les émetteurs d'une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d’euros. Les changements de compartiment ont lieu une fois par an, en considérant la capitalisation moyenne des 60 derniers jours de Bourse de l’année précédente. "Après une année 2021 d’expansion et d’avancées majeures, cette modification témoigne de la reconnaissance de la dynamique de croissance de la société par les investisseurs. Elle permettra de renforcer la visibilité d’OSE auprès de la communauté financière en France et à l’international", a ajouté Madame Costantini.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse