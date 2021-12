Ose immuno : Annonce une série de nominations

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeuticsannoncela nomination de Laurence de Schoulepnikoff au postedeChief BusinessOfficer(CBO).



Forte de plus de 25 ans d'expérience, Laurence de Schoulepnikoffa notamment travaillé chez AMALTherapeutics, FerringInternational, StragenPharma SA ainsi que dans de grandes organisations (Business Developmentchez Novartis).



OSEImmunotherapeutics annonce par ailleurs la nominationde trois directeursseniorsafin de renforcer son équipe de développement : Linda Lebon est nomméeau poste deDirectrice des Affaires Réglementaires, Silvia Comis au poste de Directrice du Développement clinique et Françoise Bono au poste de Directrice du Développement stratégique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel