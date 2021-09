Ose immuno : Un nouveau brevet obtenu aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a ouvert en hausse mardi après avoir obtenu un nouveau brevet aux Etats-Unis sur Tedopi, son traitement expérimental contre le cancer du poumon non à petites cellules.



Ce brevet renforce la propriété intellectuelle de Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules jusqu'en 2035, précise la société de biotechnologie spécialisée dans les immunothérapies.



Cette décision de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) intervient dans le sillage de résultats positifs de la première étape de la phase 3 du produit dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur.



Pour mémoire, ces résultats ont confirmé le bénéfice clinique de Tedopi chez les patients en attente de nouvelles options thérapeutiques dans cette indication.



OSE Immuno rappelle qu'il a prévu de présenter les résultats finaux de l'étude à l'occasion de l'ESMO (European Society for Medical Oncology), le 20 septembre.



Son titre affiche actuellement une hausse de 2,4% à la Bourse de Paris.



