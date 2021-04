Ose immuno : Feu vert pour l'essai anti-Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immuno poursuit sa dynamique boursière favorable mardi matin après avoir reçu l'autorisation de lancer un essai clinique de phase 1 avec son vaccin multi-variants contre le Covid-19.



Pendant le week-end pascal, OSE a annoncé avoir reçu l'autorisation de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et du Comité d'Éthique belges pour cette étude, qui sera menée chez 48 volontaires sains dont les premiers devraient être inclus prochainement.



Pour mémoire, le projet 'CoVepiT' est un vaccin candidat de nouvelle génération multi-cibles développé à partir de plus de 67.000 génomes de SARS-CoV-2 dans le monde. En ciblant 11 protéines du virus, le produit permet l'activation des défenses cellulaires dites 'T'.



'Bien que prometteuse face à l'émergence actuelle de plusieurs variantes, cette approche reste à valider cliniquement', tempèrent ce matin les analystes de Degroof Petercam, qui affichent une recommandation d'achat et un objectif de cours de 18,5 euros sur la valeur.



L'action s'inscrivait en hausse de 3% mardi suite à la parution du communiqué. Ses gains depuis le début de l'année dépassent désormais les 80%.



A noter qu'OSE a annoncé ce matin la première publication sur son anticorps OSE-230 pour la résolution de l'inflammation chronique et sévère dans la revue 'Science Advances'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.