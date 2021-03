Ose immuno : Des pertes creusées en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action OSE Immunotherapeutics est bien orientée lundi à la Bourse de Paris alors que la société spécialisée dans les immunothérapies a dévoilé ses résultats pour 2020 et fait le point sur ses perspectives.



Le titre progresse actuellement de 1,2% contre une progression de 0,9% pour l'indice Next Biotech et une hausse de 0,4% pour le CAC Small.



Dans un communiqué publié vendredi soir, OSE indique avoir enregistré une perte opérationnelle de 19 millions d'euros l'an dernier, contre un manque à gagner de 1,5 million d'euros en 2019.



Une perte qui s'est creusée en raison de l'augmentation de ses charges courantes d'exploitation, qui ont progressé à 29,4 millions d'euros, contre 27,4 millions d'euros sur l'exercice précédent.



La 'biotech' précise que 76% de ses coûts sont consacrés à la R&D, avec une enveloppe qui représente désormais 22,4 millions d'euros.



Au 31 décembre dernier, la trésorerie disponible de la société ressortait à 29,4 millions d'euros, un niveau qu'OSE juge suffisant pour assurer sa visibilité financière jusqu'au 2ème trimestre 2022.



Cette trésorerie doit par ailleurs être renforcée via un contrat de financement jusqu'à 25 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).



Pour mémoire, les projets les plus avancés de la société sont le BI 765063, une molécule développée en partenariat avec Boehringer Ingelheim pour le traitement des tumeurs solides avancées (Phase 1 clinique) et une étude sur son vaccin anti-COVID-19 en attente des autorisations réglementaires (phase 1/2).



