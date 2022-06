Ose immuno : Collaboration avec Microsoft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a annoncé jeudi faire partie des premières start-ups issues du secteur de la biotechnologie à avoir été sélectionnées dans le cadre du programme d'accompagnement de Microsoft France.



Ce projet, baptisé 'Biotech Scaler Program', vise à accompagner les sociétés au croisement de la recherche et de la technologie afin d'accélérer la découverte et le développement de leurs produits.



Ce programme propose aux start-ups un soutien technique afin de développer un cadre d'architecture technique garantissant, entre autres, la sécurité de leurs données.



Il offre également un accompagnement de la part de Microsoft France et de ses partenaires dans le cadre d'une approche écosystémique permettant de mettre en lien start-ups, chercheurs et fonds d'investissements.



Ce programme a été lancé à l'occasion de 'Viva Technology', la plus importante manifestation européenne regroupant start-ups et acteurs de la technologie.



