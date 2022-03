Ose immuno : Accord pour un brevet aux USA

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics fait savoir que l'Office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office, USPTO) a octroyéun premieraccord de délivranced'un brevetportant sur OSE-279, un anticorps monoclonal anti-PD1,et sur son utilisation dans le traitement du cancer.



'Nous sommes très heureux de ce premier accord de délivrance d'un brevetOSE-279sur un territoire majeur.Celarenforce à la fois la propriété intellectuelledu produitetsa placedans notre portefeuilled'immunothérapieayantle potentieldetransformer lestraitementsanti-PD1standardsdansdes cancers difficiles à traiter. Nous sommes impatientsd'avancerle développement d'OSE-279avec un essai clinique de phase 1 dont le démarrage est prévu en 2022', a réagi Dominique Costantini, directrice générale d'OSE Immunotherapeutics.



