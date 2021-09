Ose immuno : Vers une présentation de données à l'ESMO 2021

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la présentation de nouvelles données prometteuses issues de l'étude de phase 1 d'escalade de dose de BI 765063, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, à la conférence 2021 de l'ESMO prévue du 16 au 21 septembre.



Pour rappel, cet essai vise à évaluer la tolérance et l'efficacité de BI 765063, inhibiteur first-in-class de SIRPα, en monothérapie et en combinaison avec ezabenlimab (BI 754091, anticorps monoclonal anti-PD-1).



Cette étude clinique de phase 1 est conduite par OSE Immunotherapeutics dans le cadre d'un accord de licence et de collaboration selon lequel Boehringer Ingelheim a obtenu les droits exclusifs du produit.



