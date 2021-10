Ose immuno : Vers des présentations de données

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics gagne plus de 2% après que la société a annoncé la présentation future de données qui renforcent la plateforme BiCKI d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques, et BiCKI-IL-7, bifonctionnel anti-PD1/IL-7, en immunothérapie du cancer.



Les différentes présentations montrent notamment que les cellules T qui reconnaissent les antigènes dans les tumeurs du poumon ou dans le mélanome chez l'homme expriment peu de récepteurs de l'IL-7 mais par contre, expriment un niveau élevé de récepteurs PD1.



