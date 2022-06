Ose immuno : 'un des pipelines les plus riches' selon Invest

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que dans un contexte macroéconomique particulièrement tendu, le secteur de la Biotech n'échappe pas à la spirale baissière.



' Toutefois, certaines sociétés se distinguent grâce à un newsflow dense, ce qui permet de nourrir le momentum en attendant des jours meilleurs. OSE Immuno fait partie des sociétés de la cote qui affichent parmi les pipelines les plus riches, ce qui favorise le newsflow ' indique Invest Securities.



' Bien que les annonces ne se traduisent pas toujours dans le cours de Bourse, il demeure néanmoins le rendez-vous créé avec les investisseurs attestant des avancées de la société et de la bonne orientation à la fois de la stratégie et des résultats. Le mois de juin s'est révélé particulièrement riche en annonces de typologies différentes ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities maintient son opinion achat sur le titre et son objectif de cours de 14,3E.



