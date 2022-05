Ose immuno : Un brevet européen pour CLEC-1

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce que l'Office Européen des Brevets (OEB) a délivré un nouveau brevet qui renforce la protection de CLEC-1, sa nouvelle cible inhibitrice de point de contrôle myéloïde, et son utilisation dans le traitement du cancer.



Ce brevet apporte une protection jusqu'en 2037. 'CLEC-1 est un récepteur de type CLR qui bloque les fonctions suppressives des cellules myéloïdes et permet la réactivation de la réponse antitumorale lymphocytaire T', précise la société de biotechnologies.



