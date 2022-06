Ose immuno : Six experts rejoignent le conseil scientifique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la nomination de six experts leaders internationaux au sein de son nouveau Conseil scientifique pour accompagner la Société dans sa nouvelle phase de croissance et ses orientations scientifiques.



' Nous sommes fiers d'avoir pu constituer une équipe de leaders d'opinion clés indépendants, reconnus au plan mondial en immunologie, en immuno-oncologie et inflammation ', commente Nicolas Poirier, Directeur scientifique d'OSE Immunotherapeutics. 'Nous allons bénéficier d'expertises d'excellence et très complémentaires pour poursuivre le développement de nos compétences en R&D et nourrir la science développée par OSE', a-t-il ajouté.



Le Conseil scientifique, présidé par le Professeur Wolf-Hervé Fridman qui en dirigera les discussions et les réflexions, est composé de :



Wolf-Hervé Fridman, Président, Professeur Émérite d'immunologie de l'Université de Paris, spécialiste de l'analyse du micro-environnement tumoral.



Sophie Brouard, Directrice de recherche à l'Institut National de la Santé et Recherche Médicale (INSERM) de Nantes, immunologiste et vétérinaire, co-inventrice de 11 brevets.



Bernard Malissen, PhD, Chef d'équipe au Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy et fondateur-directeur du Centre d'Immunophénomique de Marseille, il figure parmi les chercheurs les plus cités en immunologie au cours des 5 dernières années.



Myriam Merad, MD, PhD, Directrice du ' Precision Immunology Institute at Mount Sinai School of Medicine' de New York, Directrice du ' Mount Sinai Human Immune Monitoring Center (HIMC) ', reconnue 'leader en biologie des cellules dendritiques et des macrophages axée sur leur rôle dans les maladies chez l'homme'.



Charles N. Serhan, PhD, DSc, Professeur d'anesthésie (biochimie et pharmacologie moléculaire) à l'École de médecine d'Harvard (Massachussetts, États-Unis), Professeur de Médecine dentaire, Infection et Immunité à l'École dentaire d'Harvard, il Il dirige le Centre des thérapies expérimentales des lésions d'ischémie-reperfusion au Brigham and Women's Hospital et co-dirige l'Institut de recherche de Brigham.



Jennifer Wargo, M.D., M.M.Sc., Professeure de Médecine génomique & Chirurgie oncologique, Université du Texas, MD Anderson Cancer Center, elle est reconnue au plan international comme 'un leader de la recherche contre le cancer et comme chef de file de travaux innovants'.



