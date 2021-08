Ose immuno : 'rentrée très remarquée' pour Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 14,3 euros sur OSE Immuno, après 'une rentrée très remarquée avec une dernière semaine d'août riche en annonces positives'.



Il rappelle qu'après l'annonce du rachat de Trillium par Pfizer au titre de deux anticorps spécifiques de la voie SIRP alpha/CD47, axe exploré par OSE, la biotech a annoncé coup sur coup deux études cliniques dans le syndrome de Sjögren et le cancer de l'ovaire.



'Plusieurs autres jalons sont attendus d'ici la fin de l'année, ce qui devrait durablement soutenir l'intérêt porté sur le titre à court terme', estime l'analyste en charge de la société de biotechnologies.



