Ose immuno : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre OSE Immunotherapeutics avec un objectif de cours inchangé de 12 euros.



Avec le tirage de la deuxième tranche de 10 ME sur la ligne de financement accordée par la BEI en 2021 (total de 25 ME en dette), la société est financée jusqu'au T3 2023, estime le broker.



Néanmoins, 'cet horizon de financement n'inclut pas les coûts de la phase III de Tedopi. Par conséquent, la société devra trouver des nouvelles sources de financement pour démarrer la nouvelle phase III de Tedopi et étendre sa visibilité financière', poursuit l'analyste.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.