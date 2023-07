Ose immuno : Oddo BHF confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de surperformance sur le titre OSE Immunotherapeutics avec un objectif de cours inchangé de 7 euros.



L'analyste rapporte que le DSMB (Comité de surveillance et de suivi des données) de la phase 2 CoTikiS évaluant lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique (RCH) s'est prononcé en faveur de la poursuite de l'étude jusqu'à son achèvement.



'Nous attendons les résultats de la partie induction (10 semaines de traitement) en décembre 2023 ainsi que les résultats de maintenance après 6 mois de traitement fin S1 2024, deux catalyseurs majeurs pour la société', indique Oddo BHF.



Selon le broker, le principal bémol à sa thèse d'investissement à court terme reste la visibilité financière limitée aujourd'hui au T2 2024e, malgré la mise en place d'une equity line.



