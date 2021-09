Ose immuno : Le titre dopé par les espoirs autour de Tedopi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics bondit en Bourse ce lundi en perspective de la présentation, plus tard dans la journée, de données s'annonçant prometteuses dans le cancer du poumon non à petites cellules.



La société de biotechnologie a prévu de dévoiler à 13h30 les résultats cliniques d'une étude de phase 3 sur Tedopi lors d'une session orale organisée à l'occasion du congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology).



Les premiers éléments de cette présentation devant être effectuée par le Professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy (Villejuif), ont déjà fait apparaître des résultats 'très bien orientés' à en croire les analystes d'Invest Securities.



'En effet, le traitement à base de Tedopi a montré une différence claire sur le critère primaire d'évaluation qu'est l'OS (la survie globale), mais également une bonne safety (sécurité, NDLR)', précise le bureau d'études.



'Ces résultats sont d'autant plus prometteurs que d'autres programmes ciblant la même population n'ont pas montré ces niveaux de tolérance et de sécurité', estime Invest.



Tedopi, un vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, a été administré à des patients HLA-A2 positifs souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules après échec d'une immunothérapie (PD-1), des patients lourdement traités ou à un stade de cancer avancé, dont l'état de santé global ne permet pas d'envisager toutes les options disponibles.



Vers 10h00, le titre OSE grimpait de plus de 27%. Ses gains depuis le début de l'année atteignent désormais 88%.



