Ose immuno : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 14,3 E après l'annonce par la société de franchissement d'étape pour Tedopi.



' OSE Immuno et son partenaire, la Fondation FoRT (fondation italienne d'oncologie) annoncent que le premier patient a été randomisé dans le cadre de l'essai de Ph II mené chez les patients HLA-A2 atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique, dont l'objectif consiste à évaluer comme traitement de deuxième intention (après chimio-immunothérapie en 1L) des combinaisons de Tedopi avec Opdivo (ICI nivolumab développé par BMS) ou avec une chimiothérapie, en comparaison d'un bras contrôle qui recevra une chimiothérapie seule ' souligne le bureau d'analyses.



' La semaine dernière, OSE Immuno a publié des données translationnelles à l'occasion du congrès STIC qui renforcent le rationnel de l'approche de Tedopi en immuno-oncologie, en particulier chez les patients en échec d'immunothérapie IO ' rajoute l'analyste.



