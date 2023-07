Ose immuno : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immuno a annoncé le verdict positif d'une analyse de futilité conduite par le DSMB (comité indépendant de surveillance de la sécurité des médicaments) dans le cadre de son étude de Ph II dans la RCH (rectocolite hémorragique) chez des patients atteints d'une forme active modérée à sévère.



' Cette analyse a porté sur les 50 premiers patients ayant finalisé la phase d'induction (10 semaines de traitement), la cohorte totale prévoyant 150 patients ' précise Invest Securities.



' Pour rappel, les principaux résultats de cet essai sont attendus en fin d'année pour la phase d'induction, les données en phase de maintenance étant quant à elles attendues au S1 2024. Des résultats positifs dans la RCH pourraient relancer le produit OSE-127 après la décision de Servier de rendre les droits plus tôt cette année. En parallèle, l'EMA a accordé le statut orphelin à OSE-127 dans la leucémie LAL ' indique le bureau d'analyses.



Suite à cette annonce, Invest Securities confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 8,2 E.



