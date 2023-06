Ose immuno : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre OSE Immunotherapeutics, avec un objectif de cours inchangé de 8,2 euros, alors que la société a annoncé la semaine dernière avoir obtenu un prêt d'un montant de 1,5mE de Bpifrance pour accélérer le développement d'un test diagnostique compagnon associé au vaccin thérapeutique Tedopi dans le cancer du poumon.



'Ce montant devrait couvrir l'intégralité des frais de développement du test dont les méthodes HLA-A2 sont déjà identifiées', estime l'analyste qui indique que le lancement de la Ph III évaluant Tedopi dans le cancer du poumon est attendu avant la fin de l'année 2023.



'En ligne avec son modèle d'affaires, OSE Immuno envisage de conclure un accord avec un partenaire industriel pour supporter en partie les coûts de la Ph III. La visibilité financière à date porte jusqu'au T2 2024, ce qui suppose un renforcement à court terme', conclut Invest.



