Ose immuno : Invest Securities abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre OSE Immunotherapeutics avec un objectif de cours abaissé de 10,3 à 8,26 euros.



L'analyste rapporte que vendredi après Bourse, OSE Immuno a annoncé avoir récupéré les droits d'OSE-127 après que Servier a décidé de ne pas poursuivre les développements de cet actif après l'échec de la phase IIa dans le syndrome de Sjögren.



'Pour rappel, en 2016, les deux groupes étaient entrés dans une collaboration pour adresser des maladies auto-immunes avec OSE-127 dans le cadre de 2 études cliniques menées en parallèle. Servier avait posé une option de licence sur OSE-127 qu'elle a donc décidé de ne pas exercer, annulant par la même le potentiel d'un milestone de 15mE associé', indique l'analyste.



Invest Securities ajuste ainsi son modèle en retirant la ligne du programme concernant le syndrome de Sjögren mais reste positif au regard du potentiel que représente l'ensemble du pipeline d'OSE.



