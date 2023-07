Ose immuno : Fin du recrutement d'un essai de phase 1/2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes annoncent la fin du recrutement de patients dans l'étude FIRsT, un essai clinique de phase 1/2.



C'est la première étude qui évalue l'immunothérapie FR104/VEL-101, un fragment d'anticorps monoclonal antagoniste de CD28, chez des patients ayant reçu une transplantation rénale.



Cette étude est promue et menée par le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes dans le cadre d'un accord de collaboration avec OSE Immunotherapeutics.



'Avec nos précédentes évaluations précliniques, et aujourd'hui cliniques, de FR104 nous espérons contribuer au développement d'une immunothérapie innovante et prometteuse pour des patients qui nécessitent un traitement immunosuppresseur au long cours', a commenté le Professeur Gilles Blancho, Directeur de l'Institut de transplantation urologie-néphrologie (ITUN) de Nantes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.